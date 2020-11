Wall Street lijkt voor te sorteren op overwinning Biden

De Dow-Jonesindex sloot 1,6 procent in de plus op 26.925,05 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 1,2 procent tot 3310,24 punten en techbeurs Nasdaq werd 0,4 procent hoger gezet op 10.957,61 punten.

Beleggers wikken en wegen al langere tijd wat de meest gunstige uitslag zou zijn, een tweede termijn voor Donald Trump of een overwinning voor de Democraat Biden, die voor ligt in de peilingen. Gezien de noodzaak van nieuwe steunmaatregelen is Biden op korte termijn de beste uitkomst voor de beurzen, concludeert hoofdeconoom Gilles Moëc van verzekeraar AXA Group. Hij rekent er daarbij op dat de Democratische partij ook een goede kans heeft de meerderheid in het Congres verkrijgen. De kenner denkt dat beleggers zich in het algemeen al hebben verzoend met dit ‘blauwe golf’-scenario.

Trump

Moëc schrijft Trump echter nog niet af. Maar zelfs als Trump wint zou het hoogst onwaarschijnlijk zijn dat de Republikeinen ook het Huis van Afgevaardigden overnemen, schat de deskundige in. En dan dreigt er in Washington ‘beleidsverlamming’ op te treden. Dit zou de minst gunstige uitkomst zijn voor de financiële markten. Het blijft overigens de vraag hoe snel een definitieve uitslag bekend is, omdat veel stemmen per post worden uitgebracht. Ook zou Trump bij verlies de uitslag kunnen aanvechten.

Cosmeticaconcern Estée Lauder heeft zijn resultaten afgelopen tijd zien terugvallen, maar de door het bedrijf gepubliceerde cijfers waren wel beter dan analisten verwacht hadden. Het aandeel ging bijna 2 procent omhoog. Schoonmaakmiddelenproducent Clorox opende ook de boeken en kreeg er meer dan 3 procent bij.

Dunkin’ Brands

Dunkin’ Brands steeg 6,5 procent. De eigenaar van Dunkin’ Donuts en de ijsketen Baskin-Robbins wordt overgenomen door Inspire Brands. Die investeerder is al eigenaar van een aantal andere fastfoodketens.

De euro was 1,1639 dollar waard, tegenover 1,1633 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 3,3 procent duurder op 36,97 dollar. Brentolie kostte 3,2 procent meer op 39,16 dollar per vat.