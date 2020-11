Politie Wenen: meerdere gewonden na schietpartijen

Volgens de hoofdredacteur van het Weense weekblad Falter is er een dode gevallen. Hij zegt dat het ministerie van Binnenlandse Zaken dat heeft bevestigd. Volgens hem zijn de daders voortvluchtig.

De voorzitter van de Israëlische geloofsgemeenschap in Oostenrijk kan niet zeggen of de synagoge in de Seitenstettengasse het doelwit was. Het gebouw was gesloten ten tijde van de schietpartij, twittert Oskar Deutsch. Hij stelt wel vast dat in de directe omgeving van de tempel is geschoten.