Pechtold tijdens hoorzitting: CBR heeft rust nodig

Na een roerig jaar bij het CBR, waarin het onder meer grote achterstanden qua medische keuringen moest wegwerken, is de organisatie toe aan rust. Dat zegt algemeen directeur en voormalig D66-voorman Alexander Pechtold tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Van de achterstanden heeft de klant, als het goed is, aan het einde van het jaar geen last meer, zegt Pechtold. Maar andere hervormingen, zoals het schrappen van herkeuringen voor 75-plussers of mensen met autisme of ADHD, moeten op zich laten wachten vindt hij. ‘Doe dat alsjeblieft niet in 2021, geef ons eerst even rust.’ Pechtold wil met het CBR eerst ‘doen wat we moeten doen’ voordat de werkwijze weer wordt aangepast.

De Kamer vraagt al langer om de medische keuringen bij het CBR op de schop te nemen. Voor mensen met een aandoening die stabiel is, zoals autisme, zouden herkeuringen niet nodig zijn. Dit zou ook de werkdruk voor de organisatie verminderen.

Het CBR is één van de uitvoeringsorganisaties die centraal staan in een onderzoek door de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) van de Tweede Kamer. Die commissie wil ‘de menselijke maat’ bij dergelijke organisaties, zoals de Belastingdienst en het UWV, in kaart brengen. Er gaan vaak dingen mis bij uitvoeringsorganisaties, die door burgers vaak gezien worden als het ‘gezicht’ van de overheid. Voor de verkiezingen komt de commissie met een eindrapport.