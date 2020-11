Curaçao en Nederland akkoord over derde pakket coronasteun

Er is een akkoord tussen Nederland en Curaçao over een derde coronasteunpakket voor het eiland. Dat maakten staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) en premier Eugene Rhuggenaath (Curaçao) maandag bekend op een persconferentie. Het land krijgt omgerekend een lening van 50 miljoen euro aan coronasteun.

Ook krijgt Curaçao een gift voor scholen (30 miljoen euro), versterking van de rechtstaat (25,3 miljoen euro) en een beter investeringsklimaat (maximaal 20 miljoen euro). In ruil daarvoor moet de regering van het eiland verschillende hervormingen doorvoeren, waaronder het verlagen van ambtenarensalarissen en het aanscherpen van het belastingstelsel. Een nieuwe entiteit, het zogeheten Caribisch hervormings- en ontwikkelingsorgaan (COHO), moet het land helpen bij de uitvoering hiervan.

De gemaakte afspraken zijn ‘vrijwillig, maar niet vrijblijvend’, staat in een gezamenlijk persbericht. Vrijdag zei Rhuggenaath na afloop van de ministerraad in Den Haag dat het huidige pakket veel beter is dan wat er eerder lag. Zo zou de autonomie die Curaçao sinds 2010 geniet binnen het Koninkrijk beter geborgd zijn. Volgens critici had hij geen andere keuze dan akkoord te gaan, omdat de bankrekening van het land leeg zou zijn.

Aruba en Sint-Maarten, ook landen binnen het Koninkrijk, zijn net als Curaçao al lange tijd in gesprek over verdere noodsteun. Aruba heeft bijna een akkoord voor een derde steunpakket, zei gevolmachtigde minister Guillfred Besaril vrijdag. Sint-Maarten is nog in gesprek over een tweede steunpakket.