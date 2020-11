Museumvereniging: bezoek aan musea juist nu van belang

De Museumvereniging ziet dat een museumbezoek "juist nu in deze tweede coronagolf van belang is" en hoopt dat het kabinet de vermeende plannen om theaters en musea te sluiten, niet doorzet. "Musea bieden troost, inspiratie en ook mentale fitheid, en die is in deze tweede coronagolf in het geding", zegt directeur Mirjam Moll.

In de wandelgangen klinkt dat het kabinet van plan zou zijn theaters, bioscopen en musea te sluiten. Dinsdagavond staat er weer een persconferentie gepland waarin eventuele nieuwe coronamaatregelen worden aangekondigd. Eerder werd de culturele sector nog buiten schot van verscherpte maatregelen gelaten, waar horeca, sportverenigingen en winkels wel extra beperkingen kregen opgelegd. Op dit moment is er nog geen overeenstemming, maar het lijkt erop dat de cultuursector ook de deuren voor twee weken moet gaan sluiten.

Moll wil niet speculeren over de beweegredenen van het kabinet en stelt voorop dat "zij informatie hebben die ik niet heb". Toch hoopt ze dat het kabinet haar argumenten meeneemt in de moeilijke beslissing die het moet nemen . "Qua sociale en mentale fitheid is cultuurbezoek heel belangrijk. Dat kan uitermate veilig en verantwoord plaatsvinden door de strikte protocollen en lage bezoekersaantallen die we hanteren", zegt Moll. "Bij ons zijn geen brandhaarden bekend van corona", besluit ze.

Ook directeur van het Groninger Museum Andreas Blühm vraagt zich af of de sluiting van musea iets bijdraagt. "Binnen heerst met ventilatie een super klimaat, men draagt een mondkapje, er is afstand, je zit niet op een plek samen bij elkaar maar beweegt." In het noorden is het nieuws hard aangekomen. "Ik wacht liever af wat ze morgen zeggen, maar als zo is, is het voor ons een drama", zegt Blühm. Op 14 november staat daar de opening van de grote tentoonstelling over The Rolling Stones gepland. Naast een enorme financiële investering is er ook groot ingezet op de coronamaatregelen, waaronder een verdubbeling van het oppervlakte om afstand te houden en de bouw van een tweede trappenhuis, vertelt Blühm. Met een tijdelijke sluiting van twee weken zal het museum inkomsten van vijf dagen missen. "Maar langer mag het niet duren", zegt de directeur. "Vooral de onzekerheid is een drama."