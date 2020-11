Elektrische Volkswagen meest verkochte auto in oktober

De elektrische Volkswagen ID.3 was in oktober het type auto dat het vaakst op kenteken is gezet, meldden brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging. Die auto had vorige maand een twaalfde van de hele markt. Volkswagen profiteerde van de goede verkoop van het model dat die maand in grote aantallen beschikbaar kwam. De Duitse autobouwer had net geen 16 procent van de hele markt in handen.