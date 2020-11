ABN AMRO verwacht iets grotere krimp economie in 2020

In het tweede kwartaal kromp de Nederlandse economie met 8,5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. De bank verwacht dat de economie in het derde kwartaal met 4,3 procent is gegroeid, maar in de laatste periode van het jaar weer zal krimpen met ruim een procent. De krimp is voor een deel te wijten aan lockdownmaatregelen, maar ook aan de reactie van consumenten op het virus zelf, stelt het economisch bureau van ABN AMRO. Het echte economisch herstel komt volgens de bank pas wanneer een werkend coronavaccin beschikbaar is.

ABN AMRO schat in dat zo’n 35 procent van de werkenden actief is in sectoren die zwaar tot zeer zwaar zijn getroffen door de coronacrisis. Door steunmaatregelen van het kabinet blijft de werkloosheid volgens de bank dit jaar grotendeels verborgen en beperkt tot gemiddeld 4,1 procent. Voor volgend jaar gaan de marktkenners uit van een werkloosheid van 8,5 procent aan het einde van het jaar.

Het nettobedrag dat een huishouden op jaarbasis te besteden heeft, het besteedbaar inkomen, gaat de komende twee jaar naar verwachting dalen. Dat komt volgens ABN AMRO onder meer doordat er meer mensen via de WW in de bijstand terecht zullen komen. Ook verwacht de bank dat de pensioenen van zo’n 1,4 miljoen mensen worden gekort in 2021.