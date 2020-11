Coronadrukte ziekenhuizen blijft groeien, dus nieuwe update LCPS

Het aantal nieuwe coronagevallen neemt de laatste paar dagen iets af, maar het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft vooralsnog stijgen. Daarom geeft Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), maandag een nieuwe persconferentie waarin hij de stand van zaken toelicht namens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS). Kuipers geeft zijn update vanuit het universitair ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam.

De computermodellen hadden een paar weken geleden berekend dat de ziekenhuizen eind oktober ongeveer 2500 coronapatiënten zouden behandelen, en die verwachting is vrijwel exact uitgekomen. Op zondag lagen 2493 mensen vanwege het coronavirus in een ziekenhuis. Daarvan lagen 1910 op een verpleegafdeling, het hoogste aantal sinds 8 april. Intensive cares behandelden zondag 583 coronapatiënten. Op zaterdag waren het er 584 en dat was het hoogste aantal sinds 7 mei. Twee Nederlandse patiënten liggen in Duitsland.

Het aantal opgenomen patiënten is de laatste weken fors gestegen. Precies een maand geleden, op 2 oktober, telden de ziekenhuizen in totaal 733 coronapatiënten op ic’s en verpleegafdelingen.

Als het dagelijkse aantal positieve tests de komende tijd blijft dalen, is dit nog niet meteen terug te zien in de ziekenhuizen. De ziekenhuisopnames lopen achter op de besmettingscijfers. Mensen die nu positief testen, worden misschien pas over een tijdje zo ziek dat ze in een ziekenhuis moeten worden opgenomen. Bovendien duurt het even voordat de mensen die er al liggen genoeg hersteld zijn om naar huis of een revalidatiecentrum te gaan. Het kan nog maanden duren voordat de drukte in de ziekenhuizen weer op het normale niveau is, waarschuwde Kuipers eerder al.