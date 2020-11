Trump bekritiseert ‘draconische lockdowns’ in Europa

De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op de ‘draconische lockdowns’ in Europa en dergelijke maatregelen voor de VS uitgesloten ondanks de sterke stijging van het aantal besmettingen. ‘Kijk naar wat er in Europa is gebeurd”, zei Trump zondagavond (lokale tijd) tijdens een campagneoptreden in Hickory, North Carolina. ‘Mensen komen in opstand, ze willen en kunnen dat niet meer.’

Hij voegde eraan toe: ‘Europa heeft draconische lockdowns opgelegd en toch schiet het aantal besmettingen omhoog. Het aantal doden stijgt enorm, en hun economieën - laten we eerlijk zijn, je ziet wat er gebeurt - ze liggen in puin.’ Hij voegde eraan toe dat de VS natuurlijk Europa alleen het beste toewensen.

De Republikein beschuldigde zijn Democratische uitdager Joe Biden ervan een lockdown in de VS op te leggen en ‘Amerika in een gevangenisstaat te veranderen’ als hij dinsdag de presidentsverkiezingen wint. ‘De lockdown van Biden zal resulteren in ontelbare doden en zal een hele generatie dromen tenietdoen.’ Trump prees opnieuw zijn crisismanagement bij de coronapandemie, terwijl een meerderheid van de Amerikanen al maanden daar negatief over is. Biden heeft geen lockdown aangekondigd, maar beloofd naar het advies van wetenschappers te luisteren. Hij schreef zondag op Twitter: ‘Donald Trump heeft het opgegeven om het virus onder controle te krijgen.’