‘Beginnende ondernemers wachtten af in coronatijd’

De coronacrisis lijkt zijn weerslag te hebben op het aantal nieuwe ondernemingen dat in het derde kwartaal is opgericht. Dat lag flink lager dan normaal, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral in de horeca gingen aanzienlijk minder ondernemers van start, maar het aantal webwinkels dat opgericht werd groeide wel hard.

In totaal werden 46.000 bedrijven opgericht, wat 16 procent minder is dan de 54.600 nieuwe bedrijven die vorig jaar in de zomermaanden van start gingen. Die daling is de grootste in acht jaar tijd.

In het tweede kwartaal werden al 4 procent minder bedrijven opgericht dan een jaar eerder. In de eerste drie maanden van dit jaar werden er nog 13 procent meer ondernemingen begonnen.

De neergang in de afgelopen periode was niet alleen te wijten aan de horeca, maar ook waren er bijvoorbeeld minder nieuwe reisbureaus (min 46 procent), reisinformatie- en reserveerbureaus (min 65 procent). Het aantal nieuwe bedrijven in de sector personenvervoer op de weg ging met 61 procent omlaag. In die categorie vallen onder meer taxibedrijven en busvervoerders. In de sector sport werden een derde minder fitnesscentra opgericht.

In de handel opende juist een vijfde meer bedrijven de deuren. Dat waren voornamelijk webwinkels, waarvan er met 2060 haast de helft meer startten dan een jaar eerder.