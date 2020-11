De politie is bezig met het beëindigen van een illegaal feest in een bosgebied tussen de Limburgse plaatsen Meerssen en Stein. Daar zijn volgens een politiewoordvoerster tussen de 100 en 150 feestvierders bijeen. Vanwege de omvang van de aanwezige groep is besloten de ME in te zetten, zegt de voorlichtster.

De politie besloot in de nacht van zaterdag op zondag tussen 03.00 en 03.30 uur in te grijpen na meldingen over geluidsoverlast.