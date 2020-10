Gewelddadige protesten tegen coronamaatregelen Zuid-Europa

Op meerdere plaatsen in Zuid-Europa zijn protesten tegen het strenge coronabeleid uitgelopen op rellen. Betogers raakten slaags met de politie in grote steden als Barcelona in Spanje en Florence in Italië.

In Barcelona liep vrijdag een demonstratie met zo’n zevenhonderd deelnemers uit de hand. Tientallen mensen begonnen volgens de politie met ‘gevaarlijke voorwerpen’ te gooien. Er zouden zeker twintig agenten gewond zijn geraakt en twaalf arrestaties zijn verricht.

Een journalist in de metropool noemde de taferelen chaotisch. Betogers met mondkapjes scandeerden ‘vrijheid’ en zochten de confrontatie met agenten. In het stadscentrum klonk ondertussen het gegil van sirenes en steeg rook op bij in brand gestoken barricades.

Andere steden in Catalonië

Ook in de plaats Vilafranca del Penedès in Catalonië was het onrustig. Daar probeerde een grote groep jongeren volgens Spaanse media het gemeentehuis te bestormen. In de stad Burgos, in het noorden van Spanje, gooiden jongeren met flessen en stenen naar agenten.

Veel Spaanse regio’s hebben hun grenzen gesloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In Catalonië is het beleid nog strenger. Daar mogen inwoners tijdens weekenden hun gemeenten niet uit en zijn horecazaken gesloten.

Florence

De onrust over strenge coronamaatregelen beperkt zich niet tot Spanje. Ook in de Italiaanse stad Florence greep de politie in tijdens protestacties. Er hadden zich vrijdagavond laat zo’n tweehonderd demonstranten verzameld. De oproerpolitie greep in toen betogers naar het beroemde plein Piazza della Signoria wilden trekken.

Betogers zouden met moltovcocktails, flessen en stenen hebben gegooid. De politie arresteerde ongeveer twintig verdachten. De burgemeester van de stad reageerde zaterdag woest op het geweld. Dario Nardella sprak over een ‘verschrikkelijke en pijnlijke nacht’ voor zijn stad.