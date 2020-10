Ontslagen agenten willen eerherstel en vechten ontslag aan

Agenten uit de eenheid Horst/Peel en Maas in Noord-Limburg die onlangs definitief werden ontslagen, vechten dat ontslag aan bij de rechter. Dat zeggen ze in een interview in De Telegraaf.

De agenten zeggen teleurgesteld, mentaal gesloopt en woest te zijn en willen strijden voor eerherstel en vooral aanpassing van de wijze waarop de integriteitsonderzoeken worden uitgevoerd. ‘Dik anderhalf jaar lang onzekerheid, pesterijen en beschadigingen op allerlei vlakken.’ Ze erkennen in de krant fouten. De agenten zeggen te ver te zijn gegaan in besloten Whatsapp-groepen, maar vinden dat ze te zwaar zijn gestraft en betwisten de rechtmatigheid van het disciplinaire onderzoek, omdat volgens hen bijvoorbeeld telefoons in beslag waren genomen voordat er officieel een onderzoek was gestart en ook privé-informatie uit de telefoons zou zijn bekeken. Ze hebben ook een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens vanwege schending van de privacy van diverse medewerkers.

De vijf agenten werden ontslagen omdat zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een of meer vormen van ernstig plichtsverzuim, zoals pesterijen, ondermijnend gedrag, intimidatie, schending van het ambtsgeheim en misbruik van bevoegdheden. Al in juni is hen ontslag aangezegd maar vorige maand kregen ze het definitieve besluit te horen. Zes andere agenten werden gestraft met degradatie, overplaatsing of het inleveren van salaris en verloven. De politie startte in april 2019 met een disciplinair onderzoek waarbij in totaal werd gekeken naar de gedraging van elf medewerkers van het basisteam. Buiten deze elf agenten hoorde de politie nog eens 160 (oud-)medewerkers en leidinggevenden.