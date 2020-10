Trump en Biden zijn het over alles oneens

Zelden zijn de VS gespletener geweest dan nu. Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden hebben over vrijwel ieder thema volkomen tegengestelde opvattingen. Maar de verdeeldheid is ouder dan de regering van Trump. Die wierp zich vier jaar geleden met succes op als een ‘outsider’ die de gewone laaggeschoolde burgers zou gaan beschermen tegen de neoliberale politieke elite.

De gevestigde orde bestond volgens vastgoedmagnaat Trump uit rijke en machtige technocraten die met hun globalisering banen naar China en Mexico joegen en illegalen verwelkomden. De liberale centrumpoliticus Biden probeert de kiezers ervan te overtuigen dat Trump met zijn ‘Make America Great Again’ heeft gefaald en de samenleving eensgezind moet worden.

De rivalen hebben ook verschillende prioriteiten. Biden hamert erop dat het levensgevaarlijke coronavirus nog lang niet weg is. Hij wil een nationale mondkapjesplicht en gratis coronatests. Ook wil hij een mechanisme invoeren om de contacten van patiënten te traceren. Volgens Trump loopt het virus op zijn eind en moet het land zich richten op een vaccin en het weer op de rails zetten van de economie.

Over de gezondheidszorg zijn de twee het dus niet eens. Trump wil al geruime tijd een nieuw stelsel en af van de ‘Betaalbare Zorgwet’ (ACA) van zijn Democratische voorganger Obama. Die geeft de regering grotere zeggenschap over de manier waarop particuliere zorgverzekeraars te werk gaan. Biden wil dat juist verder uitbreiden en belooft dat samen met een publieke gezondheidszorg bijna iedereen (97 procent) verzekerd zal zijn.

Trump stapte na zijn aantreden uit het internationale klimaatakkoord van Parijs, omdat het volgens hem Amerikaanse ondernemingen zou benadelen. Biden heeft gezegd weer toe te treden zodra hij gekozen is. Biden heeft onder meer een duur en ambitieus klimaatplan waarmee de VS in 2035 geen energie meer opwekken waar broeikasgassen bij vrijkomen. De inkomstenbelasting moet voor rijken omhoog om het te betalen. Biden wil ook af van een reeks belastingverlagingen die Trump heeft ingevoerd.

Biden wil überhaupt dat mensen die meer dan 400.000 dollar per jaar verdienen meer belasting gaan betalen. Trump trekt de invloed van de mens op de klimaatveranderingen in twijfel en predikt dat het belangrijkste is dat de Amerikaanse economie draait en de belastingen daarom omlaag moeten. De president claimt straks in 10 maanden tijd tien miljoen banen en een miljoen kleine nieuwe bedrijven te creëren.

Kleine bedrijven zijn niet alleen door de coronacrisis getroffen. Tal van steden zijn het toneel van vernielingen en plunderingen. Volgens Trump worden die gepleegd door linksextremisten die vermeend racisme als excuus aanvoeren. Hij bestrijdt dat het land en zijn politie racistisch zijn. Biden vindt van wel en stelt hervormingen voor bij politie en justitie, ook om het aantal celstraffen terug te dringen.

Op buitenlands gebied stelt Biden dat hij de schade die Trump in relaties met bondgenoten heeft aangericht, wil repareren. Hij ziet bijvoorbeeld niks in de handelsoorlog die Trump met China begon, maar Biden erkent dat China in toom gehouden moet worden. De Democraat wil, eenmaal gekozen, de maatregelen intrekken die Trump nam om mensen uit bepaalde, vooral islamitische, landen de toegang tot de VS te ontzeggen. Hij wil ook een nieuwe immigratiepolitiek die ook veel illegalen de mogelijkheid biedt Amerikaan te worden. Trump is met veel politiek kabaal een muur langs de Mexicaanse grens aan het bouwen, maar er zijn onder hem ondertussen minder uitzettingen geweest dan onder zijn voorganger.