‘Buitenlucht doet je goed’

‘Ha moedertje, hier is je zoon!’ Hovenier Marco Jansen (54) moet zich iedere keer weer voorstellen als hij zondagmiddag bij zijn moeder in verpleeghuis Norschoten in Barneveld komt. ‘Mijn moeder heeft altijd naast ons in een bungalow gewoond. Tot het niet meer ging. Aan dementie klopt niets; er zit geen logica in. Mijn moeder denkt af en toe dat ik haar broertje ben, of ze vraagt steeds hoe het met haar ouders gaat. Als het goed weer is, gaan we wandelen; daar heeft ze echt schik mee en praat ze over dingen die kloppen, zoals: "Kijk daar, een aparte boom." Buitenlucht doet haar kennelijk goed en mij ook als groenliefhebber.'