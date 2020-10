Rechter VS zet streep door restricties voor TikTok

Een Amerikaanse federale rechter heeft een streep gezet door geplande beperkingen die de overheid wilde opleggen aan het gebruik van de populaire app TikTok in de Verenigde Staten. Die beperkingen zouden namelijk in de praktijk neerkomen op het stilleggen van de app, aldus de rechter.

Het ging om een zaak die was aangespannen door een groep gebruikers van TikTok die geld verdienen met de app. De beperkingen van de overheid zouden op 12 november ingaan en verbieden softwarebedrijven om bepaalde diensten te verlenen aan TikTok in de VS. Mensen kunnen dan nog wel gebruik maken van de app, maar na verloop van tijd wordt de functionaliteit slechter.

De Amerikaanse overheid werkt al langer aan een verbod op TikTok. Volgens de regering-Trump slaat TikTok te veel gegevens op, die via het Chinese moederbedrijf ByteDance bij de Chinese overheid terecht komen. Hij eiste dat de Amerikaanse activiteiten van TikTok aan een bedrijf in de VS worden verkocht. In september ging hij akkoord met een deal tussen ByteDance, Oracle en Walmart waarbij de Amerikaanse activiteiten van TikTok in een nieuw bedrijf worden ondergebracht.