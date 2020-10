Vermeende handlangers Catalaanse ex-premier Puigdemont vrij

Negen vermeende handlangers van de naar België gevluchte Catalaanse separatistenleider, Carles Puigdemont, zijn twee dagen na hun arrestatie in Spanje vrijgelaten. De zakenlieden, activisten en voormalige politici kwamen vrijdag na een hoorzitting van een onderzoeksrechter in Barcelona onder voorwaarden vrij, melden verschillende Spaanse media.

De verdachten worden onder meer beschuldigd van het financieren van het verblijf van Puigdemont in België door het verduisteren van overheidsgeld en andere illegale praktijken. Zij zouden ook gewelddadige protesten hebben gepland en uitgevoerd. Ze hebben allemaal gebruikgemaakt van hun zwijgrecht, zo wordt gezegd onder verwijzing naar justitiële kringen.

Enkele honderden politieagenten arresteerden woensdag tijdens een grootschalige operatie in Barcelona in totaal 21 mensen. Twaalf van hen werden al na een paar uur vrijgelaten. Volgens berichten in de media zijn tijdens de actie ook tal van bedrijven doorzocht die met de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging verbonden zijn.

Referendum

Puigdemont vluchtte in 2017 naar België. Hij had daarvoor leiding gegeven aan de organisatie van een referendum over afscheiding van Spanje door de regio Catalonië. Dat referendum wordt door de centrale regering in Madrid als illegaal gezien en justitie in Spanje wil Puigdemont vervolgen. De gevallen Catalaanse premier werd in 2019 in het Europees Parlement gekozen, waardoor vervolging niet mogelijk is.

Het Spaanse hooggerechtshof veroordeelde eerder twaalf Catalaanse separatisten tot jarenlange gevangenisstraffen voor hun rol in het onafhankelijkheidsreferendum en de poging tot afscheiding.