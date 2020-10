Ministers roepen scholen op stil te staan bij moord op Paty

Het kabinet roept scholen en leraren op maandag - net als in Frankrijk - stil te staan bij de moord op de Franse leraar Samuel Paty. Onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven hebben dat in een brief gevraagd aan vakbonden en koepelorganisaties. ‘Op welke manier dan ook het beste past, laten we ons solidair tonen.’

Hun Franse ambtgenoot heeft Slob en Van Engelshoven gevraagd ook stil te staan bij de moord op Paty. Hij werd op 16 oktober onthoofd door een 18-jarige Tsjetsjeense moslimextremist. Paty had in zijn klas spotprenten van de profeet Mohammed gebruikt in een les over vrijheid van meningsuiting. De dader werd na zijn terreurdaad doodgeschoten.

‘We vragen iedereen in het onderwijs maandag stil te staan bij het belang van de vrijheid van meningsuiting”, schrijven de bewindslieden aan onder meer AOb, CNV, VSNU, PO-Raad en VO-Raad. De vlag kan halfstok, leraren kunnen met elkaar en/of met leerlingen in gesprek gaan of er kan een minuut stilte worden gehouden, stellen de ministers voor.