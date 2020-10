Kabinet en Curaçao bijna akkoord over derde pakket coronasteun

De staatssecretaris noemt het ‘een mijlpaal’ in de onderhandelingen, die al langere tijd moeizaam lopen. Hij vliegt zondag naar het eiland om daar te praten over de laatste details. Naar verwachting tekenen beide landen volgende week het definitieve akkoord.

Rhuggenaath, die eerder zeer kritisch was over het voorstel en de houding van Nederland, vindt dat er nu ‘een veel beter pakket op tafel ligt”. Critici zeggen dat Curaçao nu geen andere keuze heeft dan tot een akkoord te komen, omdat de bankrekening van het land leeg is.

Vertrouwen

In het huidige voorstel zou de autonomie van Curaçao, dat het land sinds 2010 heeft, beter geborgd zijn. Ook is er volgens de premier gewerkt aan het vertrouwen tussen Den Haag en Curaçao. Wel heeft dit volgens hem ‘tijd gekost”.

Aruba en Sint-Maarten, ook landen binnen het Koninkrijk, zijn net als Curaçao al langdurig in gesprek over verdere noodsteun. Ook Aruba zou ‘heel ver’ zijn, maar is er ‘nog net niet”, aldus de gevolmachtigde minister Guillfred Besaril. Sint-Maarten is nog in gesprek over een tweede steunpakket.