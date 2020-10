Strengere coronamaatregelen voor miljoenen Engelsen

Op meer plaatsen in Engeland gaan volgende week veel strengere maatregelen gelden tegen het coronavirus. Dat heeft gevolgen voor nog eens 2,4 miljoen mensen in West Yorkshire, onder wie ook inwoners van de stad Leeds.

De regering maakte vrijdag bekend dat het corona-alarmniveau in Calderdale, Bradford, Kirklees, Leeds en Wakefield komende maandag naar het hoogste niveau gaat. Dat betekent in de praktijk dat mensen binnen en in tuinen niet meer mogen afspreken met personen uit andere huishoudens. Pubs en cafés moeten dicht, tenzij daar ook ‘substantiële gerechten’ op het menu staan. Restaurants hoeven niet te sluiten.

In totaal wonen zo’n 11 miljoen Engelsen in gebieden waar volgende week het hoogste alarmniveau van kracht is. Het gaat om ongeveer een vijfde van de bevolking van Engeland. De Britse autoriteiten proberen met dat soort lokale maatregelen verspreiding van het besmettelijke virus tegen te gaan. De regering van premier Boris Johnson deinst nog terug voor een nieuwe, landelijke lockdown.

Nottingham

In Nottingham gingen de strengere regels vrijdag in. Grote groepen jongeren gingen daar donderdagavond op de valreep nog stappen. Zij dronken alcohol op straat, hadden zich soms verkleed en poseerden volgens Britse media voor foto’s in de buurt van politievoertuigen. ‘Dit is onze laatste kans om nog naar de pub te gaan en echt een pint te drinken”, zei een 20-jarige student tegen een lokaal medium.

Niet alle delen van het Verenigd Koninkrijk kiezen voor dezelfde aanpak. In Wales is wel een algemene lockdown ingesteld.