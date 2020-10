Oproep aan wie kan: kom helpen in de zorg

Mensen die nu weinig om handen hebben, zoals werknemers in de horeca en de reiswereld, worden opgeroepen (ook tegen betaling) te komen helpen in de zorg. Als ze eerder al eens in de zorg hebben gewerkt is dat helemaal mooi, maar ook anderen zijn welkom. Die kunnen voor lichte zorgtaken worden klaargestoomd met een cursus van een week. Werkgevers wordt intussen gevraagd in hun personeelsbestand te zoeken naar mensen die uitgeleend zouden kunnen worden aan de zorg en die ze voor de gelegenheid wel even willen missen.

De oproepen komen van ActiZ, de branchevereniging van organisaties in de (ouderen)zorg, en van Extra handen voor de zorg, een breed samenwerkingsverband van onder meer werkgeversorganisaties en opnieuw ActiZ. Extra handen voor de zorg bestaat al langer en heeft nu 2500 mensen beschikbaar, maar dat moeten er veel meer worden.

De extra handen zijn vooral nodig voor de ouderenzorg, die niet zoals de ziekenhuiszorg afgeschaald kan worden. Het gaat immers om doorlopende zorg, die niet kan worden uitgesteld, zoals bijvoorbeeld een niet-dringende knie-operatie. Het gaat bij de oproep aan mensen zonder ervaring met name om taken als begeleiding, aandacht geven, rondbrengen van eten en dergelijke. Maar ook in ziekenhuizen kunnen deze kandidaten worden ingezet: al is het bijvoorbeeld alleen maar met het helpen van verpleegkundigen, bijvoorbeeld met het aantrekken van beschermende kleding.

Breed

Volgens een woordvoerder van Extra handen voor de zorg zijn er heel veel mensen te vinden die ooit in de zorg hebben gewerkt, doordat de zorg enorm breed is. Voor deze mensen is er ook een leerpad om de oude ervaring op te frissen, aldus ActiZ.

ActiZ vraagt ook iedere burger om in de eigen omgeving te kijken of hij of zij een kwetsbare kan bijstaan.