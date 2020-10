Franse economie toont sterk herstel in derde kwartaal

De Franse economie heeft in het derde kwartaal een sterk herstel doorgemaakt. Economen hadden in doorsnee niet op zo’n krachtige opleving gerekend. Toch blijven veel kenners pessimistisch aangezien nieuwe lockdownmaatregelen inmiddels weer voor nieuwe economische problemen zorgen.

Vergeleken met het tweede kwartaal veerde de economie in de maanden juli, augustus en september met 18,2 procent op, zo komt naar voren uit voorlopige cijfers van het Franse statistiekbureau. Een periode eerder zakte de economie onder druk van de eerste lockdown nog met een herziene 13,7 procent in. Economen hadden voor het derde kwartaal eigenlijk op een plus van 15 procent gerekend.

Het herstel was afgelopen kwartaal overigens niet zo sterk dat de Franse economie ook al boven zijn niveau van een jaar eerder uitsteeg. Het bruto binnenlands product (bbp) was nog altijd 4,3 procent kleiner dan een jaar eerder. Kenners hadden op jaarbasis eigenlijk op een krimp van 7,3 procent gerekend.

In Spanje is sprake van een vergelijkbaar beeld. Ook hier trok de economie veel sterker aan dan verwacht, met een plus van 16,7 procent op kwartaalbasis. Vergeleken met een jaar eerder ging de Spaanse economie evenwel 8,7 procent achteruit. Later op de dag komen er ook nog nieuwe cijfers naar buiten over de Duitse en de Italiaanse economie en de economie van de eurozone als geheel.