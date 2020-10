Recordaantal studenten ingeschreven bij universiteit door corona

Het aantal studenten stijgt al jaren fors: in 2000 waren er nog 165.000 studenten, twintig jaar later is dat aantal bijna verdubbeld. Dit keer komt die groei deels doordat de centrale examens vanwege de coronacrisis niet doorgingen. Daardoor zijn er meer scholieren op het voortgezet onderwijs geslaagd dan het jaar ervoor. Ook nemen vermoedelijk minder geslaagde vwo’ers een tussenjaar door de coronacrisis, aldus de vereniging.

Het hogere aantal studenten is verder te verklaren door de zogeheten zachte knip. Vóór corona mocht een hbo’er met een kleine achterstand in studiepunten het daaropvolgende jaar niet met een universitaire opleiding starten, de harde knip. Door de ‘zachte knip’ die is afgesproken voor dit studiejaar, stromen meer mensen door van mbo naar hbo, van hbo naar wetenschappelijk onderwijs en van bachelor naar master. Verder hebben eerstejaarsstudenten die door de coronacrisis onvoldoende studiepunten haalden, meer tijd gekregen om die toch te halen door aanpassingen rondom het bindend studieadvies. Normaal valt 7 procent van de studenten uit in het eerste jaar, nu is dat 5,4 procent, aldus de VSNU. Aan de andere kant haalden afgelopen studiejaar relatief minder studenten hun diploma dan verwacht, door vertraging als gevolg van maatregelen om het virus te beteugelen. Meer studenten hebben zich daardoor opnieuw ingeschreven voor het afronden van hun laatste vakken.

Gevolgen

Het komende jaar moet blijken wat de gevolgen zijn van het uitstellen van het bindend studieadvies, zegt VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg. ‘Het is goed mogelijk dat volgend jaar de uitval stijgt doordat studenten alsnog vastlopen in hun studie.’

Opvallend is verder dat de instroom van internationale studenten licht is gestegen ten opzichte van vorig jaar, ondanks de coronacrisis. Ondanks de reisbeperkingen nam het aantal studenten uit de EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland toe met tussen de 10 en 12 procent ten opzichte van het vorige collegejaar. Daar staat echter een daling van studenten uit andere landen tegenover.