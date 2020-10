‘Duizenden leegstaande winkels kunnen woningen worden’

Duizenden leegstaande winkels in Nederland kunnen worden omgebouwd tot woningen. Dat stelt vastgoedadviseur Colliers International in een rapport over de vastgoedmarkt. In de zeventig grootste steden zijn daar volgens het bedrijf tot tienduizend winkelruimtes geschikt voor.

In veel steden worden al langer gebouwen omgebouwd naar woningen, maar dan gaat het vooral om kantoorruimtes en andere bedrijfspanden. Tegelijkertijd staat in veel steden zo’n tien procent van de winkels in het centrum leeg en door de coronacrisis is de overstap naar online winkelen versneld.

Volgens Colliers is dat met name in middelgrote steden een probleem. Bovendien zal de leegstand naar verwachting toenemen en dalen de winkelhuren daardoor al, wat ombouw aantrekkelijker maakt. Eigenaren van winkelpanden zitten soms nog wel vast aan een lening of hypotheek op een pand, die afgesloten is op basis van een hoge waarde van het pand, en zullen moeten beseffen dat ombouw een goede kans biedt, meent de vastgoedadviseur.

In steden als Eindhoven, Maastricht, Den Haag en Rotterdam is relatief veel leegstand en ook veel behoefte aan woningen. Dat geldt ook voor kleinere steden als Rijswijk, Almere en Amersfoort. Niet alle steden kunnen volgens Colliers profiteren. Zo heeft Delft nauwelijks leegstand, maar wel veel vraag naar woningen. Sittard heeft juist het omgekeerde probleem. Daar staan wel veel winkels leeg, maar is de vraag naar woningen niet zo groot.

Ondanks dat leegstand slecht is voor de aantrekkelijkheid van binnensteden, is ombouw van winkelruimte tot woningen nog wel ingewikkeld. De leegstaande winkels liggen doorgaans verspreid door de stad en hebben niet altijd praktische afmetingen of vormen. Daarnaast zijn winkels vaak in handen van verscheidene eigenaren, wat veel overleg noodzakelijk maakt, en moeten bestemmingsplannen aangepast worden.