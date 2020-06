Meer gemeenten interesse in hagenpreken

De kans dat er deze zomer her en der in het land toch hagenpreken mogelijk zijn groeit. Verschillende lokale politici in Nederland hebben in navolging van Don Ceder, gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Amsterdam, interesse voor het houden van hagenpreken in hun stad.

Een park in Eindhoven. In deze en andere steden is ook interesse in hagenpreken. (beeld anp / rob Engelaar)