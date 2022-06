Studenten willen procedure tegen de Nederlandse staat om ‘eerlijke compensatie’. ‘Wij geven niet op’

Studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd, moeten eerlijk gecompenseerd worden, vinden de studenten van de stichting Studentenprotest. Omdat ze niet verwachten dat het kabinet met een ‘eerlijke compensatie’ over de brug komt, wil de organisatie een procedure starten tegen de Nederlandse staat.

Rotterdam

‘Het is zo oneerlijk’, zegt voorzitter van het Studentenprotest Paulo Bos. ‘Als er niets verandert, krijgen studenten van de pechgeneratie - de gedupeerden van het sociale leenstelsel - slechts zo’n 1400 euro compensatie. Dat staat in geen verhouding tot de generaties studenten vóór en na ons, die een basisbeurs kregen of nog krijgen.’

kwaad

Het is niet de eerste keer dat het Studentenprotest opkomt voor de studenten die geen basisbeurs hebben gekregen. Toen in december 2021 het coalitieakkoord werd gepresenteerd en duidelijk werd dat er 1 miljard euro uitgetrokken zou worden ter compensatie, startte het Studentenprotest de petitie genaamd ‘Krompensatie’. Binnen 48 uur o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .