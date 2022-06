Tonijnburgers met frisse skyr topping

Dit is een favoriet recept als ik gesport heb. Het bevat een goede hoeveelheid eiwitten en is lekker vullend. Je kunt de burgers eten tussen een broodje maar natuurlijk ook met wat gekookte rijst of een gebakken aardappeltje. Burgers blijven toch echt comfortfood. Zelf ben ik niet zo’n voorstander van kant-en-klare burgers die je nu in allerlei vormen ziet ontstaan. Het is fijn dat er bijvoorbeeld vegetarische alternatieven zijn voor vlees. Maar veel burgers bevatten veel ingrediënten, zijn erg bewerkt en hebben weinig meer te maken met pure ingrediënten. Daarom deel ik graag dit recept met jullie!