Tacoschelpen met pittige gerookte zalm, avocado en paprika-komkommersalade

Op een lekkere warme dag ben ik dol op mais taco’s. Dit zijn eigenlijk niet echt traditionele taco’s, die zijn namelijk zacht en ook een stuk kleiner. Maar deze maisschepen zijn lekker krokant en bovendien vrij licht verteerbaar. Je kunt ze werkelijk met van alles vullen. Taco’s zijn eigenlijk ook ideaal om restjes mee op te maken. Je kunt ze vullen met de gemarineerde kip van de dag ervoor, of een salade die je nog over hebt. Restjes groente snijd je makkelijk in blokjes en maak je aan met een frisse dressing en daar vul je een taco mee. Met een lekkere lik zure room, beetje limoensap en wat avocado maak je alles lekker!