Rode linzen-wortelsoep

Deze soep is geïnspireerd op een klassieke Dahl. Een Indiaas stoofgerecht van rode linzen. Het is heerlijk om een vullende maaltijdsoep te maken met rode linzen. Ze zijn erg snel gaar, heel voedzaam en in combinatie met specerijen en het zoete van de wortel perfect in balans qua smaken. Van de structuur moet je wel houden. Het lijkt een beetje op een exotische variant van erwtensoep.