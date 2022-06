Gnocchi met paprikasaus en verse worst

Gnocchi is een pastasoort gemaakt met aardappel, ei en bloem. Ik ben helemaal niet zo’n grote pastafanaat en heb het nog zelden zelf gemaakt. Maar in de lock down ben ik er een beetje meer mee gaan experimenteren. Zo maakte ik een paar keer gnocchi. Lekkere zachte deegkussentjes die zich heerlijk voelen in een frisse saus. Je kunt je gnocchi zelf maken, dat is niet moeilijk maar wel even stoeien. Bovendien heb je de werkbank wel helemaal vies! Maar wel erg leuk om te proberen. Mocht je toch liever de maaltijd wat sneller op tafel zetten kies dan voor de verse gnocchi uit het supermarkt schap.