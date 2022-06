Gevulde zoete aardappel met nacho’s en bonen

De gevulde zoete aardappel is bij mij al jaren een klassieker. Het is een leuke variant op de ‘gewone’ gevulde aardappel en dan met een Mexicaanse twist. Dit recept zou maar zo een echte favoriet kunnen worden voor thuis! Je kunt er namelijk heel erg makkelijk mee variëren. Ik maak nu een vegetarische variant met kidneybonen. Maar je kunt hem ook lekker vullen met een gehaktsaus of met gemarineerde kip. Ook qua groente kun je afwisselen. Zo maak je een geschikte versie voor ieder seizoen.