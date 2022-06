Bietjessalade met walnootdressing

bereiding

Was de aardappelen en prik er met een satéprikker enkele gaatjes rondom in. Dit om te voorkomen dat de aardappelen door stoomvorming openbarsten. Leg de aardappelen op een bord in de magnetron. Laat de aardappelen op 700 watt gaar worden. Reken per aardappel op 6-8 minuten. Keer ze halverwege de tijd een keer om.

Laat de aardappelen nog enkele minuten nagaren. Controleer of ze gaar zijn door er met een vork in te prikken. Was de bieslook en knip de sprieten klein.

Meng de yoghurt met de bieslook tot een sausje voor op de aardappelen. Kook de eieren hard.

Wrijf 2 halve walnoten fijn en hak de rest grof.

Schil de sinaasappel dik en snijd de parten uit de vliezen.

Vang het sinaasappelsap op en maak er met de fijngewreven walnoten, de olie, citroensap en wat peper een dressing van.

Stroop het vel van de bietjes en snijd ze in kleine blokjes.

Meng de dressing en de partjes sinaasappel erdoor en strooi de gehakte walnoten erover.

Pel de eieren en snijd ze in parten.

Serveer de aardappelen met het yoghurtsausje en de parten ei bij de bietensalade.

ingrediënten 2 personen

4 middelgrote aardappelen

4 sprietjes bieslook

4 eetlepels halfvolle biogarde yoghurt

4 eieren

6 halve walnoten

1 sinaasappel

1 eetlepel (walnoot)olie

1½ eetlepel citroensap

peper

500 gram gekookte rode bietjes

info: voedingscentrum.nl