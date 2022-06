Witlof uit de oven met appelstroop, spek en kabeljauw

Zelf ben ik dol op witlof. Maar er zit wel altijd een vrij bittere kern in en daardoor is het niet voor iedereen een favoriete groente. Toch kun je de bittere smaak wat afzwakken door die met zoet en zuur te combineren. Daarom maak ik dit recept met witlof en appelstroop voor de perfecte smaakbalans. De combinatie van spek en kabeljauw is een klassieke! Het zoute en gerookte van het spek combineert lekker bij de zachte visstructuur van witvis. Al met al een gewaagd en verrassend recept!

Bereiding:

Snijd de witlof over de lengte doormidden en verwijder de bittere kern aan de onderkant. Rangschik de witlof met de open kant naar boven in een ovenschaal. Snijd de boter in blokjes en verdeel deze over de witlof. Verdeel met een theelepeltje ook de appelstroop over de witlof. Besprenkel de witlof met peper, zout en gedroogde tijm. Leg de plakjes ontbijtspek over de witlof.

Verwarm de oven voor op 180 graden. Zet de schaal met witlof 20 à 25 minuten in de oven, tot de witlof zacht geworden is. Het ontbijtspek is dan lekker knapperig.

Verwarm ondertussen een scheutje olijfolie in een pan met een goede antiaanbaklaag. Kruid de kabeljauw met peper en zout.

Leg de vis met de huidkant naar beneden in de pan en laat de kabeljauw op een rustig vuur bakken. Beweeg de pan en zeker de visfilet niet te veel. Hij moet rustig op de huidkant garen. Je ziet de vis van glazig langzaam veranderen in wit visvlees. Draai de vis na een aantal minuten om (afhankelijk van hoe de filet is). Vervolgens bak je de visfilet nog twee minuten aan de andere kant. Als de vis een flaky structuur heeft gekregen is hij gaar.

Serveer de witlof samen met de kabeljauw en het spek. Gebruik wat van het vocht uit de ovenschaal als jus.

Eet dit gerecht met bijvoorbeeld aardappelpuree of een gekookt aardappeltje.

ingrediënten (4 personen)

witlof met vis:

4 stronkjes witlof

4 kabeljauwfilets

8 plakjes ontbijtspek

2 el appelstroop

20 g roomboter

1 el gedroogde tijm

olijfolie

peper en zout

extra:

aardappelpuree of aardappels