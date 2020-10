D66-leider Jetten krijgt boeren aan de deur: ‘Actiegroepen moeten politici niet thuis gaan opzoeken’

Een vijfkoppige delegatie van de militante actiegroep Farmers Defence Force verraste dinsdagavond Rob Jetten thuis met een bezoekje. Het was vast vriendelijk bedoeld, denkt de fractieleider van D66 (‘Deze boeren hadden geen kwaad in de zin’) en toch bleef hij achter ‘met enig ongemak’.

Rob Jetten (D66) in september tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer.

Den Haag

De fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer zit thuis in quarantaine omdat hij is besmet met het coronavirus. Een aantal boeren van Farmers Defence Force zag daarin naar eigen zeggen een kans om wat goede wil te tonen.

Ze belden dinsdagavond bij hem thuis aan om hem beterschap te wensen en overhandigden hem een voedselpakket met ‘gezonde producten zoals die door de Nederlandse boer worden geproduceerd’.

‘We zagen dat hij in quarantaine moest en we weten dat hij een vegetariër is’, aldus Thijs Wieggers uit Mariënvelde, een van de boeren die in de auto stapte, bij de streekomroep Regio8. ‘Dus we dachten: we brengen even een ondersteuningspakket als ludieke actie.’ Ze boden een pakket aan met onder meer konijnenvlees, varkensvlees..

