CDA’er Martijn van Helvert: ‘Ik baalde erg, maar ben nu enorm gemotiveerd voor een voorkeurscampagne’

In 2017 stond u op plek 16, nu op plek 25. Wat vindt u van die positie?

Martijn van Helvert: ‘Daar baal ik van. Het is natuurlijk veel te laag.’

Waarom staat u zo laag?

‘Dat moet u het bestuur vragen. Ik krijg daar als kandidaat geen uitleg bij. Je wordt gewoon gebeld met de mededeling op welke plek je staat, en daar kun je in bewilligen of niet. Maar ik heb de knop omgezet. In deze coronacrisis hebben veel mensen het een stuk lastiger dan ik.’

U heeft zich ná Hugo de Jonge gemeld voor het lijsttrekkerschap, en trok zich later weer terug omdat u weinig steun kreeg. U wees bovendien Wopke Hoekstra aan als uw premierskandidaat. Heeft dat uw positie nadelig beïnvloed?

‘Dat weet ik niet, maar ik kan mij dat eerlijk gezegd niet voorstellen...

