Kabinet ziet nog geen licht aan einde van de coronatunnel

De gedeeltelijke lockdown blijft zeker tot medio december van kracht in heel Nederland. Dat is de weinig hoopvolle boodschap van het kabinet. Als de coronabesmettingen blijven oplopen, gaat het land zelfs volledig op slot.

Premier Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge tijdens een persmoment over het coronavirus.

Den Haag

Nederlanders hoeven voorlopig niet te hopen op het afschalen van maatregelen, meldde premier Mark Rutte dinsdag. Daarvoor wint de coronapandemie dagelijks nog te veel aan kracht. Uit de nieuwste RIVM-cijfers blijkt dat eerdere maatregelen vooralsnog geen zichtbaar effect hebben gesorteerd. Of die ‘grote hamer’ heeft gewerkt, zal volgens Rutte komende week blijken. ‘We staan nu op een kruispunt. Het is te vroeg al conclusies te trekken over de werking van de gedeeltelijke lockdown, en dus ook te vroeg om nog harder op de rem te trappen.’

Het kabinet worstelt al ruim een halfjaar met dezelfde vraag: hoe bestrijd je het virus zo hard mogelijk zonder de samenleving en economie veel schade te berokkenen? ‘Dat blijft de evenwichtsbalk w..

