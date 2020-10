Coronawet haalt ook in Eerste Kamer eindstreep. Ruime meerderheid stemt voor

De veelbesproken coronawet is een feit. Dinsdag stemde de Eerste Kamer in met de wet, die het juridisch fundament gaat vormen onder de huidige en nieuwe coronamaatregelen.

Minister Hugo de Jonge voorafgaand aan het debat in de Eerste Kamer over de coronawet.

Den Haag

Een ruime meerderheid van 48 senatoren stemde voor, namens de regeringspartijen en GroenLinks, PvdA, SGP en 50Plus. De coronawet vervangt de juridisch wankele noodverordeningen waarmee het coronabeleid tot nu toe werd geregeld. Ook vergroot de wet de greep van het parlement op het beleid.

Minister De Jonge (Volksgezondheid) hoopt dat de wet op 1 december of eerder ook echt in werking treedt. In de tussentijd moet nog een aantal stappen worden gezet: zo moet de Tweede Kamer de binnen de wet te nemen maatregelen goedkeuren. De mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes, nu nog een dringend advies, kan daarna snel een plicht worden.

