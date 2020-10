Meerderheid Senaat voor coronawet

De Eerste Kamer heeft nog veel vragen voor het kabinet over de coronaspoedwet, die een wettelijke grondslag moet bieden voor het coronabeleid. Toch lijkt het kabinet in het debat dat maandag werd gevoerd al vrijwel zeker van een meerderheid. Vandaag stemt de senaat over het wetsvoorstel.

Den Haag

De Tweede Kamer stemde twee weken geleden al in met het wetsvoorstel. Sinds het eerste concept werd het voorstel van het kabinet wel stevig versleuteld door coalitie- en oppositiepartijen. Zo moet de Tweede Kamer in de toekomst vooraf instemmen als het kabinet nieuwe maatregelen wil treffen. Alleen in noodsituaties kan de instemming van het parlement achteraf worden gezocht, zo is afgesproken.

Toestemming van de Eerste Kamer is niet vereist in het wetsvoorstel. Dat schiet onder meer Forum voor Democratie en de PVV in het verkeerde keelgat, zo bleek in het debat. Ook de SP, de Partij voor de Dieren en de fractie van Henk Otten uitten grote twijfels. Maar PvdA, GroenLinks, en de SGP, die in de Tweede Kamer meesleutelden aan het wetsvoorstel, toonden zich wel positief. De coalitie heeft geen meerderheid in de senaat, maar met de steun van deze partijen komt die ruimschoots in zicht.

Tegenstanders van de coronaspoedwet demonstreren vandaag op de Koekamp in Den Haag, niet ver van het centraal station van de stad. De organisatoren wilden onder meer op het Plein demonstreren, voor de deur van de Tweede Kamer, maar daarvoor kregen ze geen toestemming van de gemeente, vanwege de verwachte aantallen deelnemers en de angst voor ongeregeldheden. <