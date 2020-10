‘Als het misgaat, krijgen uitvoerders beleid de schuld’

Maandag is de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de problemen bij uitvoeringsorganisaties begonnen aan haar openbare hoorzittingen. Hoogleraar Sandra van Thiel is kritisch: de kritiek vanuit de politiek op bijvoorbeeld de Belastingdienst en het CBR is veel te gemakzuchtig.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën in gesprek met gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire op het Plein, voorafgaand aan een debat over de zaak in de Tweede Kamer.

Den Haag

Ze zijn er in alle soorten en maten. Van Holland Casino tot Staatsbosbeheer, van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) tot ProRail, van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) tot de Kamer voor de Binnenvisserij. Miljoenen Nederlanders werken er, iedereen heeft er vroeg of laat mee te maken en amper iemand weet echt hoe ze werken: uitvoeringsorganisaties. Al die instanties die door de burger als de overheid worden ervaren. Loketten, stemmen aan de telefoon nadat je een tijdje in de wacht hebt gestaan.

Sandra van Thiel is hoogleraar publiek management in Rotterdam, ze is gespecialiseerd in uitvoeringsorganisaties. De kritiek daarop vanuit de politiek vindt ze veel te gemakzuchtig. ‘Laten die zich eerst eens goed op de h..

