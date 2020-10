Paul Blokhuis wil af van stigma op psychische problemen: ‘Doorvragen bij somberte, is opdracht voor ons allemaal’

‘Hey! Het is oké.’ Met die campagne zet staatssecretaris Paul Blokhuis zich al bijna drie jaar in om het stigma op psychische klachten te verkleinen. Binnenkort krijgt de campagne een nieuwe impuls. ‘We fietsen zo gemakkelijk langs elkaar met de vraag: alles goed?’

In Nederland is het moeilijker om psychische klachten en ziekten te bespreken, dan lichamelijke klachten. ‘Ik denk dat iedereen dat wel herkent’, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). ‘Iemand kan op een verjaardagsfeestje bijna vol trots vertellen dat hij naar het ziekenhuis moet voor een knieoperatie, maar diezelfde persoon zou hoogstwaarschijnlijk veel minder gemakkelijk praten over het zoeken van hulp bij een psycholoog, psychiater of andere behandelaar in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Door dat taboe op psychische klachten nemen de herstelkansen af. Dat is jammer. Wat we willen, is meer openheid. Zodat mensen beter kunnen meeleven, en het gedrag van de persoon in kwestie beter begrijpen. De vraag om psychische ..

