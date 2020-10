Minister Slob wil reclames voor sekslijnen verbieden

Reclames voor sekslijnen moeten verdwijnen. Minister Arie Slob (Media) vindt deze reclames op commerciële zenders onwenselijk. Er zit een suggestie in 'dat je op een bepaalde manier met vrouwen om kan gaan', die hij niet steunt.

Den Haag

Dat schrijft Slob vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat vooral om reclames voor sekslijnen. Commerciële zenders als RTL4, RTL5, SBS6 en RTL7 zenden die na middernacht uit. De minister wil voorkomen dat mensen hier ongewild mee geconfronteerd worden.

Hij verwijst in de brief naar de #MeToo-beweging van de laatste jaren. Dit is een voorbeeld van hoe er juist meer nadruk komt te liggen op 'een zorgvuldige omgang met elkaar en elkaars seksualiteit'.

Het aanbieden van diensten voor telefoonseks is in Nederland toegestaan. Slob wil echter de aanbieders hiervan aanmoedigen om al vooruitlopend op het mogelijke verbod te stoppen met hun tv-reclames.

Op de publieke omroep zijn er geen dergelijke reclames. Slob streef..

