Kabinet wil 13 miljard voor Defensie - van zijn opvolger

Nu haar regeerperiode het einde nadert, vraagt minister Ank Bijleveld van Defensie om een investering van 13 tot 17 miljard euro in de krijgsmacht. Dat is volgens haar berekeningen nodig om het Nederlandse leger bij de tijd te krijgen.

Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA) presenteert de ‘Defensievisie 2035’, een nieuwe visie op de uitdagingen waar Defensie in deze onzekere tijd voor staat.

Den Haag

De CDA-bewindsvrouw hoopt dat volgende kabinetten goed zullen maken wat het huidige kabinet heeft nagelaten. Dat blijkt uit de Defensievisie 2035, die Bijleveld donderdag presenteerde. In die visie wordt het leger in de komende vijftien jaar een ‘slimme, hoogtechnologische’ organisatie die het hoofd kan bieden aan bedreigingen die steeds ‘diverser, complexer en verontrustender’ worden. Er moet daarom grootschalig worden geïnvesteerd in digitale technologie.

Bijleveld noemt met name Rusland en China. ‘Ondanks de coronacrisis verhoogde China het defensiebudget dit jaar wederom, tot 178,2 miljard dollar. (...) Rusland ontwikkelt hypersone wapens, robots, drones, lasers en manieren om ons succesvol d..

