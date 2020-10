Nog één keer steggelen over medische ethiek

Vijf dagen verplicht nadenken over abortus? Niet nodig, vindt een groot deel van de Tweede Kamer. Toch blijft die eis voorlopig nog overeind.

Den Haag

De wettelijke beraadtermijn van vijf dagen bij abortus is 'paternalistisch, onnodig, en een ondermijning van de professionele houding van artsen', vindt D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Toch gaat ze binnenkort nog niet vóór het schrappen van die bedenktermijn stemmen. Reden: de deelname van D66 aan de regeringscoalitie, waarin is afgesproken dat voorzichtig wordt omgesprongen met medisch-ethische kwesties. Tegelijk benadrukt Dijkstra dat ze 'bezig is met een voorstel de minimale beraadtermijn af te schaffen'.

Donderdagavond debatteerde de Tweede Kamer, voor waarschijnlijk de laatste keer deze kabinetsperiode, over medische ethiek. De verkiezingen komen eraan, en dus worden de eigen ideologische standpunten ..

