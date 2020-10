Brandbrief van Arib over intimidatie Kamerleden

Steeds meer Kamerleden voelen zich geïntimideerd door betogers die de afgelopen tijd actievoerden op en rond het Plein in Den Haag. Dat schrijft Kamervoorzitter Khadija Arib in een brief aan burgemeester Jan van Zanen. Ze roept hem op in te grijpen.

Den Haag

De aanhoudende demonstraties die onder andere deze week werden gehouden, zijn door veel Kamerleden als ‘zeer intimiderend' ervaren. ‘Steeds meer demonstraties gaan

gepaard met geschreeuw richting Kamerleden en soms ook het fysiek aanklampen van Kamerleden', stelt de Kamervoorzitter.

‘In de afgelopen weken hebben we steeds moeten zoeken naar alternatieve uitgangen omdat de ingang aan de Pleinzijde moest worden afgesloten en onveilig was. In sommige gevallen moesten Kamerleden en bewindspersonen naar buiten worden begeleid.’

Arib roept de Haagse burgervader op ‘kritisch te kijken’ naar het aantal

demonstraties rond de Tweede Kamer. Dat is volgens Arib nodig, ‘met het oog op een ongehinderde doorgang van het parlementaire proces en de veiligheid van iedereen die in de Tweede Kamer werkt of ons bezoekt'. <