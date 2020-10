Vrije artsenkeuze wordt niet beknot

Den Haag

De ‘vrije artsenkeuze' blijft volledig overeind. Het kabinet was van plan die af te schaffen voor de wijkverpleging en de geestelijke gezondheidszorg, maar ziet daar nu vanaf. Dit blijkt uit een brief van minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Twee jaar geleden kondigde De Jonge een wet aan waarmee de ‘vrije artsenkeuze' zou worden aangepakt. Het gaat daarbij om de vergoeding die de zorgverzekering betaalt als een patiënt kiest voor een zorgverlener waarmee de verzekeraar geen contract heeft. Nu is die vergoeding, na uitspraken van rechters, meestal 75 procent van de rekening. De burger moet het verschil bijbetalen. <

