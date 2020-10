Tien jaar Mark Rutte als minister-president: ‘Misschien vindt hij het gewoon een leuk vak’

Den Haag

Het tijdperk-Rutte gaat ook de geschiedenis in als het tijdperk-Wilders. Hun politieke levens zijn vervlochten. Wilders was in de VVD ooit Ruttes mentor toen die zijn eerste schreden op het Binnenhof zette, ze bouwden en braken samen een kabinet, werden felle opponenten in Kamerdebatten en elkaars belangrijkste politieke uitdagers. Een gesprek met Wilders.

U heeft Rutte in 2002 zien binnenkomen als jonge staatssecretaris. Wat was uw eerste indruk?

‘Iemand die bescheiden overkomt, maar bij wie je proeft dat hij heel ambitieus is. Hij trad niet op de voorgrond, was niet de nieuwe golden boy van de VVD, zoals ooit Robin Linschoten.’

In tien jaar premierschap lijkt hij geen vijanden te hebben gemaakt. Wat is zijn geheim?

‘Ik zie dat lang..

