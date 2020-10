Vijlbrief: geen fiscaal voordeel als kerk homogenezing aanbiedt

Den Haag

Dat zei de bewindsman dinsdagmiddag in de Tweede Kamer naar aanleiding van een artikel in De Gelderlander over homogenezing. Volgens de krant hebben ‘meerdere’ organisaties die homogenezing aanbieden de zogeheten ANBI-status, waardoor giften aan deze goede doelen aftrekbaar zijn voor de belasting. Daarbij worden onder de namen genoemd van de evangelische kerk De Deur, en de reformatorisch stichtingen Schuilplaats en De Vluchtheuvel. Die laatste is gelieerd aan de Gereformeerde Gemeenten.

Vijlbrief gaat de Belastingdienst opdracht geven te kijken of zulke praktijken daadwerkelijk plaatsvinden. Indien dat het geval is wil de bewindsman kijken of de ANBI-status ingetrokken kan worden. Wanneer dat op basis van de huidige reg..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .