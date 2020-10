Kabinet komt met regeling voor levensbeëindiging bij jonge kinderen

Den Haag

Verder moet het gaan om kinderen van wie wordt verwacht dat zij binnen afzienbare tijd zullen overlijden, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdagmiddag aan de Tweede Kamer. De bewindsman moet de regeling nog gaan maken, en gaat daarvoor in overleg met kinderartsen en het Openbaar Ministerie (OM). Uitgangspunt voor De Jonge is daarbij dat artsen die in een uiterste geval overgaan tot actieve levensbeëindiging bij kinderen tussen 1 en 12 jaar strafbaar zijn, maar in een dergelijk geval wel een beroep kunnen doen op ‘overmacht in de zin van noodtoestand’. Als zij zich aan alle regels hebben gehouden, worden artsen dan niet vervolgd door het OM.

Eerder zeiden kinderartsen dat zij verwachten dat het bij zo’n regeling ..

