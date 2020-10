Nu komt het aan op Schoutens stevigheid

Paula Schot is de eerste SGP-wethouder: ‘Ik hoop beoordeeld te worden op hoe ik mijn werk doe’

Paula Schot (27) wordt op Schouwen-Duiveland de eerste vrouwelijke wethouder namens de SGP. Een unicum in de partijgeschiedenis. ‘Uiteindelijk is gezegd: we gaan voor de beste kandidaat. En dat mag ik zijn.'