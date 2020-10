GroenLinks wil marktwerking in de zorg afschaffen. Zo’n hervorming kost miljarden en duurt jaren

GroenLinks wil de zorg ‘gratis’ maken. Ze moet voortaan grotendeels worden betaald via de belastingen. De premie voor de zorgverzekering wordt voor iedereen 10 euro per maand, het eigen risico verdwijnt. Zorgverzekeraars worden publieke, regionale zorgfondsen met een regionaal budget.

Den Haag

Met deze maatregelen wil GroenLinks de marktwerking in de zorg afschaffen, zo blijkt uit het zaterdag op een online congres in Amsterdam gepresenteerde verkiezingsprogramma van de partij. Daarin maakt de partij sociaal-economisch een ruk naar links. Niet alleen met de zorg, maar ook met de woningmarkt die voortaan aangestuurd moet worden als volkshuisvesting. De inkomenspolitiek is gericht op nivellering van inkomens en vermogens.

Maar op medisch-ethisch vlak is GroenLinks liberaler dan D66. Die partij pleit voor stervenshulp aan 70-plussers die hun leven voltooid achten, GroenLinks wil dat voor iedereen. ‘Bij individuele vrijheid hoort zelfbeschikking bij het levenseinde. (...) Iedereen die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, lich..

